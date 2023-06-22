Derrick Jones Jr. serbest oyuncu oldu

Chicago Bulls forveti Derrick Jones Jr., 2023-24 sezonu için kontratındaki 3,3 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu geri çevirerek serbest oyuncu oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Derrick Jones Jr. serbest oyuncu oldu
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22 Haziran 2023 16:47
Chicago Bulls forveti Derrick Jones Jr., 2023-24 sezonu için kontratındaki 3,3 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu geri çevirerek serbest oyuncu oldu.

2021'de üç takımlı bir takas sonrası Bulls'a katılmış olan Jones, geçtiğimiz sene takımla 6.55 milyon dolarlık iki yıllık bir anlaşma imzalamıştı.

Jones Jr., geride bıraktığımız sezon Chicago formasıyla 64 maçta %50 şut isabetiyle 5.0 sayı ve 2.4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

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