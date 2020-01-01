DeRozan, neden Spurs'de kaldı?: "Yapmamız gereken çok iş var..."

San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan, Spurs ile tekrar anlaşma imzalamasının sebebini açıkladı.



Birçok kişi DeRozan'ın bu yıl sözleşmesinden çekilerek Spurs'ü terk edeceğine inanıyordu. Los Angeles'ın kendisinin memleketi olduğu göz önüne alındığında, yıldız oyuncu Los Angeles Lakers için oynamayı çok isteyeceğini daha önce de belirtmişti. DeRozan, opsiyonunu reddedip serbest oyuncu döneminde herhangi bir takımla anlaşabilirdi, ancak ligi şok ederek, Spurs ile bu opsiyonunu kullanmayı tercih etmişti.



31 yaşındaki yıldız, Spurs ile neden yeniden sözleşme imzalamayı seçtiğini basına aktardı. Comptonlı oyuncu, Spurs ile yapacak daha çok işi olduğuna inanıyor:



"Sezonu o şekilde bitirmiş olmamızdan memnun değildim. Kaçarak, daha başarılı olma şansınızı artıracak olan farklı bir durumu planlamak her zaman kolaydır. Ama ben asla mücadeleden kaçmam. Ortada hala yapmamız gereken çok şey varmış gibi hissediyorum. Özellikle bubble'da oynama biçimimizi düşününce. Ancak yine de bir playoff sırası için oynama şansı bulabilmiştik..."



Spurs'e katıldığından beri DeRozan, ekiple oynadığı 145 maçta 21.6 sayı ortalaması yakalamıştı.



