Dernek Başkanları, Ali Koç için geliyor

Sezon sonunda başkanlık seçimi yapılacak olan Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç, seçimlerlde aday olup olmayacağını henüz açıklamadı.
Saadettin Saran'ın seçimde aday olması beklenirken, Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'de 15'e yakın dernek başkanı, Ali Koç'tan pazar günü için randevu aldı. Başkan Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde pazar günü saat 16.00'da dernek başkanlarıyla bir araya gelecek.
Saadettin Saran'ın seçimde aday olması beklenirken, Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'de 15'e yakın dernek başkanı, Ali Koç'tan pazar günü için randevu aldı. Başkan Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde pazar günü saat 16.00'da dernek başkanlarıyla bir araya gelecek.
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