Derbide Salih Uçan'a özel görev

Beşiktaş'ın orta sahadaki en isiktrarlı isimlerinden biri olan Salih Uçan, derbide de takımının önemli kozlarından biri olacak.



"Fırsat buldukça destek ol"



Galatasaray'ı hücum silahlarıyla vurmaya hazırlanan Beşiktaş'ta bu doğrultuda orta sahadan gelecek destek de bir hayli önemli olacak. Siyah-Beyazlı ekibin teknik heyeti de Salih'in, fırsat buldukça hücumdaki arkadaşlarına destek vermesini istedi.



Bu sezon 25 lig maçına çıkan Salih, 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.







