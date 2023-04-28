Derbide Salih Uçan'a özel görev

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Şenol Güneş, Salih Uçan'dan hücuma destek olmasını istedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Derbide Salih Uçan'a özel görev
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2023 11:16
Beşiktaş'ın orta sahadaki en isiktrarlı isimlerinden biri olan Salih Uçan, derbide de takımının önemli kozlarından biri olacak.

"Fırsat buldukça destek ol"

Galatasaray'ı hücum silahlarıyla vurmaya hazırlanan Beşiktaş'ta bu doğrultuda orta sahadan gelecek destek de bir hayli önemli olacak. Siyah-Beyazlı ekibin teknik heyeti de Salih'in, fırsat buldukça hücumdaki arkadaşlarına destek vermesini istedi.

Bu sezon 25 lig maçına çıkan Salih, 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery