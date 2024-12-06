Derbide Galatasaray, Eczacıbaşı'nı devirdi!

Vodafone Sultanlar Ligi 12. hafta açılış maçında Galatasaray Daikin, lider Eczacıbaşı Dynavit'e konuk oldu.
İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 3-1 kazandı.
Sarı-Kırmızılılarımız, ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Eczacıbaşı ise ligde 6 maç sonra kaybetti.
Öte yandan ligde Galatasaray Daikin 9. galibiyetini elde etti. Eczacıbaşı Dynavit ise 2. yenilgisini yaşadı.
İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 3-1 kazandı.
Sarı-Kırmızılılarımız, ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Eczacıbaşı ise ligde 6 maç sonra kaybetti.
Öte yandan ligde Galatasaray Daikin 9. galibiyetini elde etti. Eczacıbaşı Dynavit ise 2. yenilgisini yaşadı.
Salon: İBB Cebeci
Hakemler: Seçkin Yener, Uğur Ateş
Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Elif Şahin, Gray, Rettke, Boskovic, Hande Baladın (Aybüke Özel, Yaprak Erkek, Naz Aydemir Akyol, Nicoletti, Stevanovic)
Galatasaray Daikin: Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın (Eylül Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel)
Setler: 22-25, 25-11, 14-25, 19-25
Süre: 101 dakika (27, 25, 24, 25)
Hakemler: Seçkin Yener, Uğur Ateş
Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Elif Şahin, Gray, Rettke, Boskovic, Hande Baladın (Aybüke Özel, Yaprak Erkek, Naz Aydemir Akyol, Nicoletti, Stevanovic)
Galatasaray Daikin: Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın (Eylül Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel)
Setler: 22-25, 25-11, 14-25, 19-25
Süre: 101 dakika (27, 25, 24, 25)