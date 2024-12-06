Derbide Galatasaray, Eczacıbaşı'nı devirdi!

Vodafone Sultanlar Ligi 12. hafta açılış maçında lider Eczacıbaşı Dynavit'e konuk olan Galatasaray Daikin, mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Derbide Galatasaray, Eczacıbaşı'nı devirdi!
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06 Aralık 2024 19:57
Son güncelleme 06 Aralık 2024 20:19
Vodafone Sultanlar Ligi 12. hafta açılış maçında Galatasaray Daikin, lider Eczacıbaşı Dynavit'e konuk oldu.

İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 3-1 kazandı. 

Sarı-Kırmızılılarımız, ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Eczacıbaşı ise ligde 6 maç sonra kaybetti.

Öte yandan ligde Galatasaray Daikin 9. galibiyetini elde etti. Eczacıbaşı Dynavit ise 2. yenilgisini yaşadı.
Salon: İBB Cebeci

Hakemler: Seçkin Yener, Uğur Ateş

Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Elif Şahin, Gray, Rettke, Boskovic, Hande Baladın (Aybüke Özel, Yaprak Erkek, Naz Aydemir Akyol, Nicoletti, Stevanovic)

Galatasaray Daikin: Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın (Eylül Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel)

Setler: 22-25, 25-11, 14-25, 19-25

Süre: 101 dakika (27, 25, 24, 25)

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