Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi karşılaşmasına siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak.



İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, Beşiktaşlı taraftarların derbide yer almayacağını duyurdu.



Ligin ilk yarısındaki maçta da Fenerbahçe taraftarı takımdaki yerini alamamıştı.



İşte alınan kararlar:



İl Güvenlik Kurulu kararı gereği misafir takım seyircileri müsabakaya alınmayacağından dolayı, misafir tribün bloklarındaki koltuklar taraftarlarımız için satışa sunulacaktır.



Son 365 gün içerisinde Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kartını iptal eden taraftarlara bilet satışı yapılmayacak, kombine kartlardan transfer bilet alımı engellenecektir.



Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarlara bilet satışı yapılmayacaktır.



Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarla kombine kartlardan bilet transferi yapılmayacaktır.





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