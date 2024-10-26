Avrupa heyecanının sona ermesinin ardından futbolda tüm gözler pazartesi günü Süper Lig'de oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisine çevrildi.
İSTATİSTİKLERDE DENGE VAR
İki takımın lig istatistiklerine bakıldığında ciddi bir denge olması dikkatleri çekiyor. Maç başına 3 gol atan ve 18.2 gol beklentisi oluşturan Cimbom hücum parametrelerinde ezeli rakibinin önünde yer alıyor.
GALATASARAY'DAN FAZLA ŞUT, BEŞİKTAŞ'TAN FAZLA PAS
Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş'tan daha fazla gol pozisyonuna girip daha fazla şut atarken, rakip alanda top kapma konusunda da ciddi bir üstünlük kurmuş durumda. Kartal'a baktığımızda ise yüzde 58.6 topla oynama ve maç başına 401 isabetli pasla Galatasaray'ın önünde olduğunu görüyoruz. Siyah- Beyazlılar ayrıca maç başına 0.6 gol yerken, kalesinde de 8.1 gol beklentisiyle rakibine göre son derece iyi bir görüntü veriyor. Beşiktaş'ın ayrıca Galatasaray'a göre daha fazla ikili mücadele kazandığı da gözleniyor.
Derbi öncesi Galatasaray ve Beşiktaş'ın istatistikleri dikkat çekti!
Süper Lig'deki Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde, iki takımın istatistiklerinde dikkat çekici bir denge göze çarpıyor. Detaylar haberimizde...
Avrupa heyecanının sona ermesinin ardından futbolda tüm gözler pazartesi günü Süper Lig'de oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisine çevrildi.
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