Deplasman golcüsü Victor Osimhen

21 golle krallık yarışında ilk sırada yer alan Galatasaraylı Victor Osimhen aynı zamanda deplasmanda en fazla ağları sarsan isim oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Deplasman golcüsü Victor Osimhen
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17 Nisan 2025 10:27
Süper Lig'de Victor Osimhen fırtınası yaşanıyor.

21 golle krallık yarışında ilk sırada yer alan Galatasaraylı oyuncu, aynı zamanda deplasmanda en fazla ağları sarsan isim oldu.

Tam 11 golü dış saha maçlarında bulan Nijeryalı forveti 8 golle Rizespor'dan Ali Sowe ve 7 golle Fenerbahçe'den Dusan Tadic takip ediyor.
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