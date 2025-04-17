Deplasman golcüsü Victor Osimhen

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21 golle krallık yarışında ilk sırada yer alan Galatasaraylı oyuncu, aynı zamanda deplasmanda en fazla ağları sarsan isim oldu.
Tam 11 golü dış saha maçlarında bulan Nijeryalı forveti 8 golle Rizespor'dan Ali Sowe ve 7 golle Fenerbahçe'den Dusan Tadic takip ediyor.
21 golle krallık yarışında ilk sırada yer alan Galatasaraylı oyuncu, aynı zamanda deplasmanda en fazla ağları sarsan isim oldu.
Tam 11 golü dış saha maçlarında bulan Nijeryalı forveti 8 golle Rizespor'dan Ali Sowe ve 7 golle Fenerbahçe'den Dusan Tadic takip ediyor.