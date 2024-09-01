Denizlispor'da futbola iki patron

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Denizlispor'da futbolun başında olacak yöneticiler belli oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Denizlispor'da futbola iki patron
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01 Eylül 2024 13:14
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Denizlispor'da futbolun başında olacak yöneticiler belirlendi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Asbaşkanımız Güray Özkan ve yeni yönetim kurulu üyemiz Özkan Dibekoğlu, futbol şubemizden sorumlu olacak. Yeni projelerle kulübümüze güç katacak olan futbol şubemiz, Alman disiplini ile çalışmaya devam edecek. Yönetici arkadaşlarımıza başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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