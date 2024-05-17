Denizlispor'da borç aldı başını gitti

Tarihinde ilk kez TFF 3'üncü Lig'e düşen Denizlispor'da yeni yönetim kulübün borç tablosunu açıkladı.Transfer yasağı nedeniyle 3 sezondur kadrosunu takviye edemeyen, 2021'den itibaren 3 yıl içinde Süper Lig'den 3'üncü Lig'e gerileyen yeşil-siyahlılarda Ahmet Yalın Yıldırım başkanlığındaki yönetim, kulübün toplam borcunun 429 milyon 732 bin TL olarak duyurdu.Paylaşılan tabloya göre kulübün önünde FIFA ve Futbol Federasyonu'ndan ağır yaptırım tehlikesi yaratan eski futbolcular, kulüpler ve menajerlere olan borçlar 331 milyon 908 TL, teknik adamlara olan borçlar ise 5 milyon 257 bin TL olarak ilan edildi.Denizlispor yönetimi,açıklamasını yaptı.