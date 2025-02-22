Denizlispor Başkanı Erhan Ergil: 'Fenerbahçe formalarımı atacağım'

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son sırada yer alan Türk futbolunun köklü kulüplerinden Denizlispor'un başkanı Erhan Ergil, Fenerbahçe taraftarlarının tepkisi nedeniyle sarı-lacivertli takımı artık desteklemeyeceğini açıkladı.
Sporx'in X hesabından Denizlispor'un tesislerindeki doğalgazın faizleriyle birlikte 1 milyon 961 bin 160 TL'yi bulan birikmiş borç nedeniyle kesildiğinin duyurulmasının ardından, birçok futbolsever konuyla ilgili yorumlarını paylaştı.
Fenerbahçeli taraftarlar, 2006 yılında sahaya konfetilerin atıldığı, 16 dakika uzayan ve 1-1 biten maça sonrası şampiyonluğu kaçırdıklarını vurgulayarak, Denizlispor ile ilgili paylaşımlar yaptı. Başkan Erhan Ergil, bu paylaşımlar sonrası ikinci takımı olan Fenerbahçe'yi bıraktığını duyurdu.
"ALAYCI TAVIRLAR! BENİM İÇİN BİTTİ"
Denizlispor taraftarlarına seslenen Erhan Ergil "Bu şehir, öncelikle İstanbul takımlarını desteklemekten vazgeçmeli. Bence başlanması gereken ilk yer burası. Maalesef ben de itiraf ediyorum; özel hayatımı bilen bilir, evet, ikinci takımım Fenerbahçe idi. Ama dünden beri o alaycı tavırları, özelden gelen küfür ve hakaretleri gördüm. En önemlisi de doğalgazı kesildiği için soğukta kalan çocuklarla dalga geçmeleri... İşte, benim için her şey burada bitti." ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE FORMALARIMI ATACAĞIM"
Açıklamasında Fenerbahçe formalarını atacağını söyleyen Erhan Ergil "Evimdeki tüm Fenerbahçe formalarımı atacağım. Neymiş? Beter olunmuş! Yenseydin, alsaydın maçı! O maçta ben de vardım, 18 yaşında bir gençtim; konfeti atanlardan biri de bendim. Ne olacaktı? Küme mi düşseydik?" dedi.
Erhan Ergil paylaşımının sonunda Bursaspor ve Eskişehirspor'dan örnek vererek "Herkes memleketinin takımını yüzde yüz desteklemeli. Artık ben de bu düşüncedeyim. Bursaspor ve Eskişehirspor bu yüzden ayakta kalırken biz bugünleri yaşıyoruz. Yanlış iliklenen düğme, en başta burası." ifadelerini kullandı.
Sporx'in X hesabından Denizlispor'un tesislerindeki doğalgazın faizleriyle birlikte 1 milyon 961 bin 160 TL'yi bulan birikmiş borç nedeniyle kesildiğinin duyurulmasının ardından, birçok futbolsever konuyla ilgili yorumlarını paylaştı.
Fenerbahçeli taraftarlar, 2006 yılında sahaya konfetilerin atıldığı, 16 dakika uzayan ve 1-1 biten maça sonrası şampiyonluğu kaçırdıklarını vurgulayarak, Denizlispor ile ilgili paylaşımlar yaptı. Başkan Erhan Ergil, bu paylaşımlar sonrası ikinci takımı olan Fenerbahçe'yi bıraktığını duyurdu.
"ALAYCI TAVIRLAR! BENİM İÇİN BİTTİ"
Denizlispor taraftarlarına seslenen Erhan Ergil "Bu şehir, öncelikle İstanbul takımlarını desteklemekten vazgeçmeli. Bence başlanması gereken ilk yer burası. Maalesef ben de itiraf ediyorum; özel hayatımı bilen bilir, evet, ikinci takımım Fenerbahçe idi. Ama dünden beri o alaycı tavırları, özelden gelen küfür ve hakaretleri gördüm. En önemlisi de doğalgazı kesildiği için soğukta kalan çocuklarla dalga geçmeleri... İşte, benim için her şey burada bitti." ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE FORMALARIMI ATACAĞIM"
Açıklamasında Fenerbahçe formalarını atacağını söyleyen Erhan Ergil "Evimdeki tüm Fenerbahçe formalarımı atacağım. Neymiş? Beter olunmuş! Yenseydin, alsaydın maçı! O maçta ben de vardım, 18 yaşında bir gençtim; konfeti atanlardan biri de bendim. Ne olacaktı? Küme mi düşseydik?" dedi.
Erhan Ergil paylaşımının sonunda Bursaspor ve Eskişehirspor'dan örnek vererek "Herkes memleketinin takımını yüzde yüz desteklemeli. Artık ben de bu düşüncedeyim. Bursaspor ve Eskişehirspor bu yüzden ayakta kalırken biz bugünleri yaşıyoruz. Yanlış iliklenen düğme, en başta burası." ifadelerini kullandı.
⚡️Türk futbolunun köklü kulüplerinden Denizlispor'un tesislerindeki doğalgaz, faizleriyle birlikte 1 milyon 961 bin 160 TL'yi bulan birikmiş borç nedeniyle kesildi.
🔸Transfer yasağı bulunan kulübün altyapısından yetişen genç futbolcuları soğukta kalırken, yönetim konuyla ilgili… pic.twitter.com/Poi73aHFul
— Sporx (@sporx) February 21, 2025
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