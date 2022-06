Denize inmenin ilk yolu optimist sınıfından geçiyor

Yelken sporuyla uğraşmak isteyenlerin mücadele etmeye başladığı optimist sınıfı, son dönemde minik sporcuların bu branşla tanışmasını sağlıyor.



Yelken sporuna başlayanların ilk kullandığı optimist teknesi, ABD'li Clark Mills tarafından 1947'de tasarlandı. Tasarımı geliştiren Danimarkalı Axel Damgaard, teknenin Avrupa'da kullanımının yayılmasını sağladı.



Minik sporcular, 8-16 yaş için tasarlanmış gövde uzunluğu 2,3, genişliği 1,13 metre olan ve 35 kilograma sahip optimist tekne ile yelkene başlıyor.



Türkiye'de optimist sınıfındaki lisanslı sporcuların yanı sıra yaz mevsiminde açılan spor okulları ile birçok sporcu adayı optimist sınıfı ile yelkenle tanışıyor. Türkiye ayrıca bu sene 27 Haziran-7 Temmuz'da Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilecek 2022 Arkas Optimist Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.



- Ufuk Karadalga: "Yelkene ilgi arttı"



Göztepe Optimist Sınıf Antrenörü Ufuk Karadalga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, optimist teknesinin yelkene yeni başlayanlar için tasarlandığını söyledi.



Yelken sporuyla tanışmak isteyenlere optimist teknelerle eğitim verdiklerini kaydeden Karadalga, şöyle konuştu:



"Çocuklara denizi sevdiriyoruz. Yelken yapmak isteyen sporcularımızı A, B, C diye oluşturduğumuz takımlarda eğitimlerine devam ettiriyoruz. Burada başarılı olan sporcularımız milli takım kadrosuna girme ihtimali bulunuyor. Ayrıca ülkemizi yurt dışında temsil ediyorlar."



Karadalga, son dönemde yelken sporunun geliştiğini belirtti.



Çocukların denizde daha fazla zaman geçirmesinin yelkene de ilgiyi arttırdığına işaret eden Karadalga, "Pandemi döneminde korunaklı sporun yapıldığı denize ve herkesten uzak bireysel bir branş olan yelkene daha fazla ilgi duyulması çocuklarımızın gelişimini daha çok arttırdı. Yelken, öz güven arttıran disiplinli bir spor. O yüzden velilerin çocuklarını yelkene başlatmaları onlar için çok büyük avantaj. Çünkü evde de bunu görüyorlar, okul hayatlarında daha iyi oluyorlar." diye konuştu.



- Optimist yelkenciler



Göztepe Yelken Kulübü sporcularından Simay Can Akay ise yaklaşık 2 yıldır yelkenle uğraştığını söyledi.



Yaz kursuyla optimist sınıfıyla tanıştığını kaydeden Simay Can Akay, "Arkadaşlarıma da yelkeni öneriyorum. Pandemide sosyalleşebildik, çok sayıda arkadaşım oldu." dedi.



Ahmet Eren Üçer ise aile yakınlarının yönlendirmesiyle yaklaşık 5 yıldır yelkenle uğraştığını anlattı. Denizde eğlenceli vakit geçirdiğini söyleyen Ahmet Eren Üçer, "Yelkene başladıktan sonra boyum uzadı, kilo verdim. Sonra yön bilgim gelişti." diye konuştu.



Yelkenin eğlenceli bir spor olduğunu dile getiren Üçer, çocuklara bu branşı tavsiye etti.









