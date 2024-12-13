Deniz Türüç: "Fenerbahçe'yi yeneceğiz"

Başakşehirli futbolcu Deniz Türüç, Heidenheim'i mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Deniz Türüç: 'Fenerbahçe'yi yeneceğiz'
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12 Aralık 2024 23:56
Son güncelleme 13 Aralık 2024 00:11
UEFA Konferans Ligi'nde Alman ekibi Heidenheim'ı 3-1 mağlup eden RAMS Başakşehir'de milli futbolcu Deniz Türüç, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını, son maçta Cercle Brugge'ü deplasmanda yenmek istediklerini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Deniz Türüç, Anadolu Ajansı muhabirinin maç öncesinde taraftarların görüşünü aldığı sırada genç bir taraftarın kendisinin gol atacağını söylediğinin belirtilmesi üzerine "Bunu şimdi öğrendim. Genç kardeşimiz mutlaka beni bulsun, forma vereceğim kendisine." dedi.

Milli futbolcu, UEFA Konferans Ligi'nde Cercle Brugge ile yapacakları maçın çok önemli hale geldiğini belirterek, "Bu maçın ardından Cercle Brugge ile finalimiz var. Kazanmak için gideceğiz deplasmana. Kazanmamız lazım ki play-off turuna kalalım. Başakşehir, Avrupa'da her maça kazanmak için çıkar" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Deniz Türüç, Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe ile yapacakları maçla ilgili, "Orada hiçbir maç kolay değil. Eski takımım. Çok saygı duyduğum bir camia. Deniz Türüç'ün Deniz Türüç olmasında büyük payı olan bir kulüp. Çok seviyorum ve oyuncularıyla görüşüyorum. Ama şu anda Başakşehir için mücadele ediyorum. Pazar günü kazanmak için sahada olacağız." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe deplasmanında kazanmak için sahaya çıkacaklarını yineleyen Türüç, "Sahada kazanmak için yer alacağız. Sahada kimin olacağı önemli değil. Kolay olmayacak. Fenerbahçe büyük bir camia, güçlü bir kulüp, iyi oyuncuları var. Bu bizim için de geçerli. Dolayısıyla oraya kazanmak için gideceğiz." diye konuştu.


Fenerbahçe - Başakşehir maçı 15 Aralık Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak.

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