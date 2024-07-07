Deniz Küreği Master Yarışları gerçekleştirildi

Deniz Küreği Master Yarışları, Kocaeli'de yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Deniz Küreği Master Yarışları gerçekleştirildi
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07 Temmuz 2024 15:48
Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Deniz Küreği Master Yarışları, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteğiyle İzmit ilçesindeki Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili'nde yapılan yarışlara, 20 kulüpten 500'e yakın sporcu katıldı.

Kadın, erkek ve karışık takım klasmanlarında tek çifte, iki çifte ve dört çifte dümencili tekne sınıflarında düzenlenen yarışlarda dereceye giren takımlara kupa ve madalya verildi.

Yarışlarda elde edilen sonuçlar şöyle:

Dört çifte dümencili erkek:

1. Galata Kürek B

2. Moda Kürek D

3. Alesta Kürek B

Dört çifte dümencili kadın:

1. Haliç Kürek

2. Moda Kürek

3. Moda Kürek B

Karışık iki çifte:

1. İdealtepe Amatör Balıkçılar

2. Suadiye Kürek ve Kano B

3. Sakarya Kürek ve Kano

Tek çifte erkek:

1. Galata Kürek

2. Denizciler

3. Moda Kürek

Tek çifte kadın:

1. İdealtepe Amatör Balıkçılar

2. Moda Kürek

3. Moda Kürek B

İki çifte erkek:

1. Sakarya Alesta B

2. Moda Kürek

3. Suadiye Kürek ve Kano B

İki çifte kadın:

1. Moda Kürek

2. Bursa Kürek

3. İdealtepe Amatör Balıkçılar

Karışık dört çifte dümencili:

1. Moda Kürek D

2. Moda Kürek B

3. Galata Kürek B

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