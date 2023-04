Dele Alli'den İngiltere'de ilginç görüntü

Dele Alli'nin İngiltere'de 'güldüren gaz' olarak bilinen ve keyif verici madde olarak nitelendirilen gazı kullandığı iddia edildi. pic.twitter.com/Wi4MlkLBkG



sezon başında Premier Lig ekibikiraladığı İngiliz oyuncu, ilginç bir görüntü ile gündeme geldi.İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Sosyal medyada yayılan bir görselde içki şişeleri veolarak da bilinen bir eğlence ilacı olan nitro oksit şişeleri de göze çarptı. Görselde, Dele Alli'nin de bir balon aracılığıyla bu bu gazdan kullandığı görüldü.İngiltere İçişleri Bakanlığı, antisosyal davranışlara yönelik daha geniş çaplı bir baskının bir parçası olarak, gençler arasında en popüler eğlence ilaçlarından biri olan nitro oksitin satışına veya bulundurulmasına uzun zamandır beklenen bir yasak getirmeye hazırlanıyor. Yetkililere göre plan, İçişleri Bakanı Suella Braverman tarafından desteklendi ve genellikle küçük metal tüplere doldurulan balonlardan solunan gülme gazıyla yakalanan kişilerin kovuşturmaya uğramasına yol açacak.Atılmış nitro oksit tüpleri, İngiltere'de ana caddelerde ve festivallerde her yerde görülen bir manzara ve 16 ila 24 yaş arasındaki her 10 kişiden neredeyse biri 2019-20 yıllarında bu ilacı kullandığını bildirdi. Psikoaktif etkileri nedeniyle nitro oksit tedarik etmek 2016 mevzuatına göre zaten yasadışı olsa da, gazın başta krem şanti üretimi veya yiyecekleri dondurmak için olmak üzere meşru kullanım alanları var ve internet üzerinden yaygın olarak temin edilebiliyor. İlk olarak Times tarafından haberleştirilen yasa değişikliği, gazın meşru nedenlerle bulundurulmasına izin verecek - örneğin doğumda ağrı kesici olarak da kullanılıyor - ancak eğlence amaçlı kullanımını ve tedarikini yasaklayacak ve büyük olasılıkla esrarla aynı sınıflandırmaya tabi tutacak.2021 yılında dönemin İçişleri Bakanı Priti Patel, bağımsız Uyuşturucuların Kötüye Kullanımı Danışma Konseyi'nden (ACMD) olası bir yasaklama amacıyla nitro oksitin zararlarını gözden geçirmesini istedi. Bu gaz öfori, sebepsiz gülme krizleri ve halüsinasyon gibi hislere yol açmakla birlikte baş dönmesi, hafıza kaybı ve bacaklarda güçsüzlük nedeniyle kazalara da neden olabilmektedir. Ayrıca B12 vitaminini etkisiz hale getirerek nörolojik sorunlara da neden olabilir. Doktorlar, felç de dahil olmak üzere ilacın neden olduğu omurilik ve sinir hasarındaki artış konusunda uyarıda bulundu.Hollanda hükümeti, ilaca bağlı olarak meydana gelen trafik kazalarındaki artış ve ölümlerin ardından, sağlık ve yol güvenliği açısından yarattığı risklere ilişkin endişeler nedeniyle bu yıl gülme gazına yasak getirecek.Times'a göre, İngiltere'de uygulanacak bir yasak, her hafta sonu görülen atılmış tüp sayıları göz önüne alındığında, antisosyal davranışlara yönelik daha geniş bir baskıyla bağlantılı olacaktır.Bu ay yaptığı bir konuşmada Rishi Sunak, tüpleri "daha aşırı suçlara açılan kapı" olarak nitelendirdiği antisosyal eylemlerin görünür bir işareti olarak gösterdi. Sunak, "Savaş anıtlarına grafiti çiziyorlar, çocukların oyun alanlarına iğne ve azot oksit tüpleri atıyorlar, çeteleşiyorlar ve düzensizlik ve kargaşaya neden oluyorlar." ifadelerini kullandı.