Dele Alli'den ilk şut, ilk gol!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü karşısında oynadıkları maçın ilk 11'inde, geçen haftaya göre sadece kaleci değişikliği yaptı.



Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Beşiktaş, kalede Emre Bilgin, savunmada Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, orta sahada Salih Uçan, Gedson Fernandes, kanatlarda Muleka, N'koudou, forvet arkasında Dele Alli, santraforda ise Weghorst'la başladı.



Sivasspor maçından sonra Ankaragücü karşısında da maça 11'de başlayan Alli, Süper Lig'deki ilk golünü de Ankara'da attı. Dele Alli, Süper Lig kariyerinde çektiği ilk şutta ilk golünü Ankaragücü filelerine gönderdi.





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