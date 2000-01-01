Del Negro'dan, Lue'ya: "Beklentiler karşılanmazsa, koçlar işten atılır..."

Eski LA Clippers başantrenörü Vinny Del Negro, yeni koç Tyronn Lue'nun gelecek NBA sezonu için acil önceliklerini ayrıntılı olarak açıkladı.



Del Negro, 2010'dan 2013'e Clippers'ın koçluk görevini üstlenmişti. Doc Rivers, Del Negro'nun Chris Paul ile anlaşmasının ardından kendisinin yerini almıştı.



Eski Clippers koçu, BasketballNews'ten Alex Kennedy ile konuştu ve Lue'nun özgeçmişine ve asistan olarak geçirdiği zamana bakarak, başantrenör olarak başarılı olma iyimser gözle baktı:



"Cleveland'da başantrenördü, LeBron ve o kadro ile şampiyonluk kazanmıştı. Oyunculara, sistemlere, takımın geçen yıl yaşadığı sorunlara aşinaydı. Her zaman söylerim, bazen bir koç olarak kaybetmek, sadece rekabetin bir parçasıdır."



Del Negro, Lue'nun asıl amacının Clippers'ın yenilgi şeklini ele almak olduğunu söyledi:



"Ama nasıl kaybettiğiniz önemlidir. Clippers'ın geçen yıl kaybetme şekline, sahada nasıl gözüktüklerine, maçların sonunda rekabet etme şekillerine, farklı bir şekilde öne geçtikten sonra sürekli olarak yenilmelerine bakınca, Lue'nun aslında çözmesi gereken şey bu. Yani, bunların olmaması gerekir."



"NBA'İN KÜLTÜRÜNDE BU VAR..."



Eski Clippers koçu, Lue için zorluğun kaynak eksikliği değil, onları nasıl bir araya getirmek olduğuna inandığını belirtti:



"Ve inanılmaz yetenekli bir kadroları olduğunu biliyor, kararlı bir yönetim grupları da var. Yani oradaki sorun kaynaklar değil. Sorun, çok yüksek bir seviyede rekabet edebilmek için herkesi bir araya getirme yolu."



Del Negro, Lue'nun emrindeki yetenek göz önüne alındığında beklentilerin yüksek olması gerektiğini de ekledi:



"Ama Kawhi Leonard, Paul George ve Lou Williams'a ve bu kadronun derinliğine sahip olduğunuzda, o organizasyon için olması gereken yüksek beklentiler olduğunda ve bunlar karşılanmadığında, koçlar işten atılır. Bu, işin sadece bir parçası ve NBA'in genel kültürünün bir parçasıdır."



