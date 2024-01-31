Dejan Radonjic: ''İyi oynadık, hata yapmadan kazanmayı bildik''

Basketbol FIBA Avrupa Kupası ikinci tur L Grubu beşinci maçında Portekiz'in Sporting CP ekibini 99-87 mağlup eden Bahçeşehir Koleji'nde başantrenör Dejan Radonjic takımını tebrik etti.



Çok önemli ve iyi bir galibiyet elde ettiklerini belirten Radonjic, bazı eksik oyuncuları olmasına karşın ilk yarıda çok iyi oynadıklarını vurgulayarak "Ancak ikinci yarıda tam tersi bir görüntü oldu. Çok basit top kayıpları yaşadık, yine de galibiyet nedeniyle takımımı tebrik ediyorum." dedi.



Bütün oyuncuların ilk yarıda çok iyi oynadığını ama ikinci yarıda aynı performansı ortaya koyamadıklarını belirten Radonjic, "İkinci yarıda kontrolü kaybettik. Kolay top kayıpları yapıp kolay basketler yedik. Son çeyreği istediğimiz gibi geçiremedik." değerlendirmesinde bulundu.



Oyunculardan Can Maxim Mutaf da grubu lider tamamlamanın önemli olduğuna dikkati çekerek "Bu durum bir sonraki turda eşleşmeyi etkiliyor. Sporting güçlü ve maç boyu mücadeleyi bırakmayan bir takım. İyi oynadık, hata yapmadan maçı kazanmayı bildik. Gruptaki son maçımızı da kazanmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.



Monteiro: "Oyuncularımla gurur duyuyorum"



Sporting CP Başantrenörü Pedro Nuno Dos Santos Margarido Monteiro, Bahçeşehir Koleji'ne karşı güçlerinin yetmediğini dile getirdi.



Ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini, yorulduklarını ve faul problemi yaşadıklarını vurgulayan Monteiro, "Oyuncular daha fazla performans sergiledi. Oyuncularımla gurur duyuyorum, ellerinden gelen mücadeleyi verdiler. Farkı 1'e kadar indirdik, savaştık. Onlar attıkları şutlarda isabet sağlamayı başardı ama biz boş şutları değerlendiremedik. Farkı 1'e indirdikten sonra 4 şutu değerlendiremedik. Basketbol böyle." ifadelerini kullandı.



