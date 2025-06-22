Deco, Nico Williams transferi hakkında konuştu

Gelecek sezon kadro derinliğini ve yeteneğini yükseltmek için yoğun mesai harcayan Barcelona'da sportif direktör Deco, Nico Williams transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
"MEVKİYİ GÜÇLENDİRMEK, OYUNCULARIN KALİTESİNE BAĞLI"
Kanat bölgesini güçlendirmek istediklerini belirten Deco "Bu mevkiyi güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü elimizde sadece Lamine ve Raphinha var; Ferran artık giderek daha fazla forvet gibi oynuyor. Lamine veya Raphinha olmadığında, takımın seviyesi düşüyor. Bu mevkiyi güçlendirmek, oyuncuların fiyatına ve kalitesine bağlı." dedi.
"ÖNCELİKLE PROJEYE İNANMASI GEREKİYOR"
Deco, Nico Williams'ın için şartların uygun olması gerektiğini şöyle kaydetti;
"Barça'ya bir oyuncunun katılması için net kriterler var: Öncelikle projeye inanması gerekiyor. Geçen sezon Nico ile bu olmadı, ama benim için Dani Olmo transferi daha öncelikliydi. Hem Nico hem de başka oyuncular bugün projeye gelmeye istekli olduklarını gösteriyorlar. Nico'nun şartları uygun olursa, deneyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Transferde doğru adımları atacaklarını kaydeden Deco; "Bir oyuncuyu transfer etmek için doğru adımları izlemek gerekir. Önce menajeriyle konuşursunuz, sonra sözleşme durumunu değerlendirirsiniz ve ardından kulübünün serbest kalma maddesi mi istediğini yoksa pazarlığa açık olup olmadığını görürsünüz. Nico'nun durumunda bu çok net: Serbest kalma maddesi var. Menajeriyle görüştük, oyuncunun ne istediğini öğrendik, şimdi bunun mümkün olup olmadığını göreceğiz." dedi.
"MEVKİYİ GÜÇLENDİRMEK, OYUNCULARIN KALİTESİNE BAĞLI"
Kanat bölgesini güçlendirmek istediklerini belirten Deco "Bu mevkiyi güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü elimizde sadece Lamine ve Raphinha var; Ferran artık giderek daha fazla forvet gibi oynuyor. Lamine veya Raphinha olmadığında, takımın seviyesi düşüyor. Bu mevkiyi güçlendirmek, oyuncuların fiyatına ve kalitesine bağlı." dedi.
"ÖNCELİKLE PROJEYE İNANMASI GEREKİYOR"
Deco, Nico Williams'ın için şartların uygun olması gerektiğini şöyle kaydetti;
"Barça'ya bir oyuncunun katılması için net kriterler var: Öncelikle projeye inanması gerekiyor. Geçen sezon Nico ile bu olmadı, ama benim için Dani Olmo transferi daha öncelikliydi. Hem Nico hem de başka oyuncular bugün projeye gelmeye istekli olduklarını gösteriyorlar. Nico'nun şartları uygun olursa, deneyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Transferde doğru adımları atacaklarını kaydeden Deco; "Bir oyuncuyu transfer etmek için doğru adımları izlemek gerekir. Önce menajeriyle konuşursunuz, sonra sözleşme durumunu değerlendirirsiniz ve ardından kulübünün serbest kalma maddesi mi istediğini yoksa pazarlığa açık olup olmadığını görürsünüz. Nico'nun durumunda bu çok net: Serbest kalma maddesi var. Menajeriyle görüştük, oyuncunun ne istediğini öğrendik, şimdi bunun mümkün olup olmadığını göreceğiz." dedi.
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