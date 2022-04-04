De Ligt: 'Ronaldo'ya fazla saygılıydım'

Juventus'un 2019 yazında Ajax'tan 75 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Matthijs de Ligt, İtalya'daki ilk günlerini anlattı.



"BELKİ ÇOK FAZLA SAYGI GÖSTERDİM"



"Başlangıçta zordu çünkü ben çok saygılı bir çocuktum" diyen Hollandalı savunma oyuncusu, "Belki de Cristiano Ronaldo ve Buffon ile birlikte diğer takım arkadaşlarıma fazla saygı gösteriyordum. Herkesin aynı takımın bir parçası olduğunu anlamanız gerekiyor, ondan sonra takım arkadaşı ve iyi arkadaş oluyorsunuz" sözlerini kullandı.



"İTALYA'DA TÜM MAÇLAR ZOR"



İtalya'da maçların zorluğunu da kendisi için sürpriz olarak bulduğunu kaydeden Matthijs de Litg, "Burada, İtalya'da tüm maçlar zor. Ajax'ta, 15. sırada yer alan takımı 2-0'dan az bir skorla yendiğimizle, hayal kırıklığına uğrardım. İtalya'daki ilk yılımda ise son sıradaki takımı 1-0 yendiğimizde sevinmelerine şaşırdım. Evet, kazandık ama daha fazla gol atmalıydık dedim. Ancak herkes mutluydu. İtalya'da düşük seviyeli takımların mücadele gücü daha yüksek" dedi.





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