De Colo: 'Fransa'da kazanmak duygulu oldu'

Fenerbahçe Beko'nun son hhaftalardaki yıldızı Nando De Colo, Asvel galibiyetinin ardından konuştu.



De Colo maç sonu açıklamasında, "Çok zor bir takıma karşı oynadık. Kolay maç yok, bizim için çok iyi bir galibiyet oldu. Çok mutluyum, Fransa'da kazanmak benim için de duyguluydu. Bir sonraki maça bakacağız" ifadelerini kullandı.



Fransız yıldız Asvel karşısında attığı 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.



