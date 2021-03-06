De Colo: "Fransa'da kazanmak duygulu oldu"

Nando De Colo, Fenerbahçe'nin Asvel'i deplasmanda mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

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De Colo: 'Fransa'da kazanmak duygulu oldu'
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06 Mart 2021 01:00
Fenerbahçe Beko'nun son hhaftalardaki yıldızı Nando De Colo, Asvel galibiyetinin ardından konuştu.

De Colo maç sonu açıklamasında, "Çok zor bir takıma karşı oynadık. Kolay maç yok, bizim için çok iyi bir galibiyet oldu. Çok mutluyum, Fransa'da kazanmak benim için de duyguluydu. Bir sonraki maça bakacağız" ifadelerini kullandı.

Fransız yıldız Asvel karşısında attığı 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.



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