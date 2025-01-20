David Beckham: "Türk futbolunun büyük bir hayranıyım."

Eski futbolcu David Beckham, Türk futbolu ve oyunun gücü hakkında açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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David Beckham: 'Türk futbolunun büyük bir hayranıyım.'
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20 Ocak 2025 23:59
Eski futbolcu David Beckham, Türk futbolu ve oyunun gücü hakkında açıklamalarda bulundu. 

CNBC-e'den Berfu Güven'e konuşan David Beckham, "Birkaç kez Türkiye'de oynadım. Gol attım, hayır bir penaltı kaçırdım Türkiye'de. Yine de kazanmamızla sonuçlandı."

"Türk futbolunun büyük bir hayranıyım. Oradaki oyuncuların büyük hayranıyım. Çünkü orada oynarken hep zorlu oluyor."

"İlk soru: Futbolcu oldum çünkü politikadan uzak duruyorum. Ben bir politikacı veya bilim adamı değilim. Her türlü politikadan uzak duruyorum. Ama bildiğim tek şey oyunun gücü ve Premier Lig ekonomisinin gücü. Dünyadaki en büyük ve en çok sevilen spor futbol ve bu her şeyi anlatıyor. Umarım bu durum devam eder çünkü spor ve genel olarak futbol insanların hayatını değiştirebilir. Bunu çocuklarda gördüm. Dünya genelinde gördüm." dedi.

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