David Alaba: 'Galatasaraylıyım!'

Real Madrid'in dünyaca ünlü Avusturyalı savunma oyuncusu David Alaba, Almanya'dan Spox'a verdiği özel röportajda Galatasaray taraftarı olduğunu açıkladı.Alaba, 'Galatasaray taraftarı olduğunuza dair söylentiler var. Doğru mu?' şeklinde gelen soruya "Evet Galatasaray'a sempati duyuyorum." dedi.Avusturyalı yıldız, "Çocukken Viyana'da her gün sokakta oyun oynardım. Birçok Türk arkadaşım vardı. O zaman tam olarak üç seçenek vardı: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe. Galatasaray'a çok erken karar verdim. Nedenini hatırlayamıyorum. Arkadaşlarımla birlikte Galatasaray'ın oynadığı tüm derbi maçlarını seyrediyorum." şeklinde cevap verdi.