02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
1-4
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
0-029'
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
18:00
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
03 Aralık
Gremio-Fluminense
03:30
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Darwin Nunez için sürpriz gelişme!

Liverpool'dan Al Hilal'e transfer olan Darwin Nunez, Suudi Arabistan'dan ayrılmak istiyor. Uruguaylı golcü, River Plate'e önerildi.

calendar 02 Aralık 2025 13:22 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2025 13:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Darwin Nunez için sürpriz gelişme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Liverpool'dan yaz transfer döneminde Al Hilal'e imza atan Darwin Nunez'in yeni takımındaki macerası kısa sürebilir.

Globo'da yer alan habere göre, Nunez, Suudi Arabistan'da mutlu değil ve Al Hilal'den ayrılmak istiyor.

Uruguaylı golcünün, River Plate'e önerildiği belirtildi.

Liverpool'dan Al Hilal'e yaz transfer döneminde 53 milyon euro bonservisle transfer olan Darwin Nunez, Suudi Arabistan ekibiyle 2028'e kadar sürecek sözleşme imzalamıştı.

Al Hilal'de 11 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.