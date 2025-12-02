Darwin Nunez için sürpriz gelişme!

Liverpool'dan yaz transfer döneminde Al Hilal'e imza atan Darwin Nunez'in yeni takımındaki macerası kısa sürebilir.



Globo'da yer alan habere göre, Nunez, Suudi Arabistan'da mutlu değil ve Al Hilal'den ayrılmak istiyor.



Uruguaylı golcünün, River Plate'e önerildiği belirtildi.



Liverpool'dan Al Hilal'e yaz transfer döneminde 53 milyon euro bonservisle transfer olan Darwin Nunez, Suudi Arabistan ekibiyle 2028'e kadar sürecek sözleşme imzalamıştı.



Al Hilal'de 11 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.



