Darüşşafaka, Frutti Extra Bursaspor'a geçit vermedi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Darüşşafaka Lassa, konuk ettiği Frutti Extra Bursaspor'u 98-92 mağlup etti.
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Berk Kurtulmuş
Darüşşafaka Lassa: Olaseni 20, Starks 5, Ercan Osmani 4, Mooney 5, Doğuş Özdemiroğlu 19, Can Korkmaz 13, McCullough 7, Canberk Kuş, Hakan Sayılı 11, White 12, Berke Atar 2
Frutti Extra Bursaspor: Needham 19, Onuralp Bitim 18, Auguste 12, Dudzinski 14, Clemmons 7, Yiğitcan Saybir 7, Enes Berkay Taşkıran 13, Ömer Utku Al, Dawkins 2
1. Periyot: 24-17
Devre: 44-45
3. Periyot: 70-68
5 Faulle çıkanlar: 32.47 McCullough (Darüşşafaka Lassa), 38.45 Dudzinski, 39.35 Onuralp Bitim (Frutti Extra Bursaspor)
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Berk Kurtulmuş
Darüşşafaka Lassa: Olaseni 20, Starks 5, Ercan Osmani 4, Mooney 5, Doğuş Özdemiroğlu 19, Can Korkmaz 13, McCullough 7, Canberk Kuş, Hakan Sayılı 11, White 12, Berke Atar 2
Frutti Extra Bursaspor: Needham 19, Onuralp Bitim 18, Auguste 12, Dudzinski 14, Clemmons 7, Yiğitcan Saybir 7, Enes Berkay Taşkıran 13, Ömer Utku Al, Dawkins 2
1. Periyot: 24-17
Devre: 44-45
3. Periyot: 70-68
5 Faulle çıkanlar: 32.47 McCullough (Darüşşafaka Lassa), 38.45 Dudzinski, 39.35 Onuralp Bitim (Frutti Extra Bursaspor)
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