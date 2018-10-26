Darüşşafaka, Barcelona'ya son periyotta teslim oldu

Basketbolda4. hafta maçında, konuk ettiği İspanya temsilcisi'ya 79-71 kaybetti.Bu sonuçla, yeşil-siyahlılar 3. kez mağlup olurken, konuk ekip ise 2. galibiyetini aldı.Mücadeleye üst üste top kayıplarıyla başlayan Darüşşafaka Tekfen, Barcelona Lassa karşısında 3. dakikayı 9-3 geride bitirdi. Boyalı alanda Tomic'le etkili olan İspanyol ekibi, 5. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 3-13. Hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla tempoyu artırmayı başaran yeşil-siyahlılar, 9. dakikada farkı 4 sayıya (18-22) indirse de ilk çeyreği 23-18 geride tamamladı.Darüşşafaka Tekfen, ikinci periyoda sert savunmayla başladı. Eric'in basketiyle Barcelona Lassa karşısında 13. dakikada farkı 1'e (26-27) indiren yeşil-siyahlıların, savunmada yapılan top kayıplarının ardından temposu düştü. Ekstra paslarla üç sayı çizgisinin gerisinden peş peşe isabetler bulan konuk ekip, 15. dakikayı 33-28 önde geçti. Hücumda sayı üretmekte zorlanan ev sahibi ekip, 17. dakika biterken yeniden 10 sayı geriye düştü: 31-41. Çeyreğin son bölümü karşılıklı basketlerle geçildi. Darüşşafaka Tekfen, ilk yarının bitimine 1 saniye kala Berk Demir'in kendi yarı sahasından attığı üç sayılık baskete rağmen İspanyol ekibi karşısında soyunma odasına 47-40 geride girdi.İkinci yarıya taraftarının desteğini arkasına alarak başlayan Darüşşafaka Tekfen, Eric ve Kidd'in basketleriyle Barcelona Lassa karşısında 23. dakikada 48-47 öne geçti. Karşılaşmanın 26. dakikası 51-51'lik eşitlikle geçilirken yeşil-siyahlılar, Evans'ın üst üste attığı üç sayılık basketlerle 29. dakikada 59-56'lık üstünlüğü yakaladı. Berk Demir ve Kartal Özmızrak ile sayılar bulmaya devam eden Darüşşafaka Tekfen, üçüncü periyodu 64-58 önde bitirdi.Son çeyreğe Heurtel'in sayılarıyla başlayan Barcelona Lassa, pota altında Seraphin'in kaydettiği sayılarla 33. dakikada 65-64 öne geçti. Darüşşafaka Tekfen, periyodun ilk bölümünde hücumda üretken olamasa da Eric'in serbest atışlarıyla 36. dakikada eşitliği sağladı: 67-67. Maçın sonlarına doğru Tomic ile serbest atış çizgisine üst üste giden İspanyol ekibi, oyuncunun isabetli atışlarıyla 37. dakikayı 71-69 üstün kapattı. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Barcelona Lassa, Darüşşafaka Tekfen'i 79-71 mağlup etti.Volkswagen ArenaSreten Radovic (Hırvatistan), Fernando Rocha (Portekiz), Hugues Thepenier (Fransa)McCallum 6, Kidd 10, Peiners, Evans 6, Oğuz Savaş 5, Brown 8, Diebler 4, Eric 17, Kartal Özmızrak 5, Berk Demir 8, Doğuş Özdemiroğlu, Muhammed Baygül 2Pangos 7, Kuric 3, Singleton 18, Claver 2, Tomic 17, Seraphin 9, Ribas 3, Blazic 5, Heurtel 13, Oriola 218-2340-4764-58