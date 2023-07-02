Dante Exum NBA'e geri döndü, Dallas'a katılıyor

Dallas Mavericks'in, geçtiğimiz sezonu Avrupa'da geçiren Dante Exum'ı veteran minimum kontratla kadrosuna kattığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; fcbarcelona.com
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Dante Exum NBA'e geri döndü, Dallas'a katılıyor
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02 Temmuz 2023 13:28
Dallas Mavericks'in, geçtiğimiz sezonu Avrupa'da geçiren Dante Exum'ı veteran minimum kontratla kadrosuna kattığı bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Exum, Mavs ile tek yıllığı garantili veteran minimum sözleşmesi imzalayacak. 27 yaşındaki Exum, Cleveland Cavaliers ile altı maça çıktığı 2020-21 sezonundan bu yana NBA'de oynamamıştı.

Exum, 2021-22 sezonunda FC Barcelona'da forma giymiş ve en son Partizan'da yer almıştı.

Geçtiğimiz sezon Exum, 38 maçta ortalama 23.0 dakika süre almış ve 13.2 sayı, 2.3 ribaund ve 2.7 asist istatistikleri tutturmuştu.

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