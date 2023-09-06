Philadelphia 76ers'ın, tecrübeli oyuncu Danny Green ile bir yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.



Daha önce 2020-21 ve 2021-22 sezonlarını 76ers'ta geçirmiş olan 36 yaşındaki oyuncu, ayrıca 2019 yılında şampiyonluğu kazanan Toronto Raptors kadrosundaki eski başantrenörü Nick Nurse ile yeniden bir araya gelmiş olacak.



Green geçtiğimiz sezonu Cleveland Cavaliers'ta tamamlamış ve sekiz maçta 6,5 sayı ortalaması yakalamıştı.



