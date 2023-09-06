Danny Green, 76ers ile tekrar bir araya geldi

Philadelphia 76ers'ın, tecrübeli oyuncu Danny Green ile bir yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Danny Green, 76ers ile tekrar bir araya geldi
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06 Eylül 2023 12:04
Philadelphia 76ers'ın, tecrübeli oyuncu Danny Green ile bir yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Daha önce 2020-21 ve 2021-22 sezonlarını 76ers'ta geçirmiş olan 36 yaşındaki oyuncu, ayrıca 2019 yılında şampiyonluğu kazanan Toronto Raptors kadrosundaki eski başantrenörü Nick Nurse ile yeniden bir araya gelmiş olacak.

Green geçtiğimiz sezonu Cleveland Cavaliers'ta tamamlamış ve sekiz maçta 6,5 sayı ortalaması yakalamıştı.

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