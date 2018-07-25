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Damien Comolli istedi, imzalar atıldı

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde sportif direktör Damien Comolli'nin kararıyla üç isme sözleşme imzalatıldı.

Kaynak: Sporx.com
Damien Comolli istedi, imzalar atıldı
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25 Temmuz 2018 09:43
Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli'nin kararı sonrasında üç genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzalandı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Burak Albayrak, Mahsun Çapkan ve Muhammet Albayrak ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İşte Fenerbahçe Kulübü'nün açıklaması...

"Kulübümüz, futbol altyapı takımımızda formalarını başarıyla terleten 3 futbolcumuzla 3'er yıllık sözleşme imzalanması konusunda anlaşma sağlamıştır.

Sportif Direktörümüz Damien Comolli'nin kararı doğrultusunda düzenlenen imza organizasyonunda, 2009 yılından bu yana Fenerbahçe futbol altyapısında stoper mevkiinde oynayan 1998 doğumlu Burak Albayrak, 2010 yılında Fenerbahçe futbol altyapısında başlayan, orta sahada görev yapan 1999 doğumlu Mahsun Çapkan ve 2012 yılından bu yana Fenerbahçe futbol altyapısında görev alan 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Muhammet Albayrak ile 3'er yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

Genç futbolcularımızla imzalanan yeni sözleşmelerin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcularımıza Çubuklu ile nice başarı ve şampiyonluklar diliyoruz."









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