Dallas Mavericks'in, yıldız oyuncusu Kyrie Irving'e olası bir imza-ve-takas anlaşmasında yardım etmeye niyeti olmadığı iddia edildi.



The Athletic'ten Tim Cato, The Mavs'in Kyrie'nin imza-ve-takas işlemi yoluyla farklı bir takıma gitmesine yardımcı olmaya istekli olmadığını ve tıpkı Mart ayında Brooklyn Nets'in yaptığı gibi, Los Angeles Lakers'ın yararına iş yapmak istemediğini kaleme aldı:



"Lakers bir şekilde Austin Reaves'i bir imza-ve-takas anlaşmasında müsait kılmadıkça veya Anthony Davis'i takas etmeye istekli olmadıkça - ki etmeyecekler - Mavericks'in Irving oraya gitmeye karar vermesi durumunda Los Angeles'a yardımcı olması için hiçbir sebepyok. Özellikle de teselli ödülü D'Angelo Russell olacaksa.



Bu belli bir incelik gerektiriyor, ancak Mavericks, Irving'e yeni bir kontrat verecekse bunun miktarını önceden söylemeli. Kyrie kesinlikle ayrılma hakkına sahip olsa da, Dallas onu almak isteyen başka bir takıma yardım etmeyi planlamıyor. En cazip teklif onlarda."



Mavericks, kadroda Irving ve Luka Doncic olmasına rağmen bu sezon playofflara kalamamıştı.



