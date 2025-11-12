Dallas Mavericks cephesinde önemli bir tartışma gündemde: Anthony Davis takası.The Athletic'ten John Hollinger, Davis'in takas edilmesinin Mavericks'in uzun vadeli çıkarına olabileceğini öne sürdü.Hollinger'a göre, 32 yaşındaki yıldız oyuncunun sakatlık geçmişine rağmen hâlâ lig genelinde yüksek takas değeri bulunuyor ve bu sayede Dallas, ciddi bir genç oyuncu + draft hakkı paketi elde edebilir.ESPN'den Tim MacMahon'un aktardığına göre, birden fazla yönetici bu görüşe katılıyor. Bazı lig yöneticileri, Mavericks'in önümüzdeki aylarda Davis için piyasayı yoklaması gerektiğini düşünüyor.Batı Konferansı'ndan bir karar verici ESPN'e şöyle konuştu:Anthony Davis sağlıklı olduğunda hâlâ üst düzey bir performans sergiliyor. Dolayısıyla karar, yeni sahip Louis Dumont'un kısa vadeli rekabet gücünden feragat edip etmeyeceğine bağlı olacak. Eğer Dumont yeniden yapılanmayı seçerse, Dallas Mavericks geleceğini genç oyuncular ve draft hakları üzerine inşa edebilir.