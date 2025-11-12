Dallas, Anthony Davis takasını gündemine alabilir

Dallas Mavericks cephesinde önemli bir tartışma gündemde: Anthony Davis takası.

calendar 12 Kasım 2025 12:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
The Athletic'ten John Hollinger, Davis'in takas edilmesinin Mavericks'in uzun vadeli çıkarına olabileceğini öne sürdü.
Hollinger'a göre, 32 yaşındaki yıldız oyuncunun sakatlık geçmişine rağmen hâlâ lig genelinde yüksek takas değeri bulunuyor ve bu sayede Dallas, ciddi bir genç oyuncu + draft hakkı paketi elde edebilir.

ESPN'den Tim MacMahon'un aktardığına göre, birden fazla yönetici bu görüşe katılıyor. Bazı lig yöneticileri, Mavericks'in önümüzdeki aylarda Davis için piyasayı yoklaması gerektiğini düşünüyor.
Batı Konferansı'ndan bir karar verici ESPN'e şöyle konuştu:


"Elinizde Flagg var ama yaşlısınız ve elinizde draft hakkı yok. Eğer gerekirse iki adım geri gitmeyi göze almalısınız. Sabırlı olun. Bu sezon kaybetmeleri gerekiyor ama Dumont'un geriye adım atmaya sıcak bakacağını sanmıyorum. Yeni bir sahip olarak bu onun doğasında yok."

Anthony Davis sağlıklı olduğunda hâlâ üst düzey bir performans sergiliyor. Dolayısıyla karar, yeni sahip Louis Dumont'un kısa vadeli rekabet gücünden feragat edip etmeyeceğine bağlı olacak. Eğer Dumont yeniden yapılanmayı seçerse, Dallas Mavericks geleceğini genç oyuncular ve draft hakları üzerine inşa edebilir.

