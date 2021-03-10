Cyle Larin'in hedefi Başakşehir

Sezonun ilk yarısında ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çeken Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin, 12 kez fileleri sarsmıştı. İkinci yarıda ise sadece 1 golü bulunan Kanadalı futbolcu, takım çalışmalarına ek olarak bireysel idmanlar da yapıyor.



Özellikle bitirici vuruşlarını geliştirmek için yoğun mesai harcayan Larin, Başakşehir maçıyla gollerine kaldığı yerden devam etmek istiyor.







