Cyle Larin'in hedefi Başakşehir

Bitirici vuruşlarını geliştirmek için yoğun mesai harcayan Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin, Başakşehir maçıyla gollerine kaldığı yerden devam etmek istiyor.

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Cyle Larin'in hedefi Başakşehir
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10 Mart 2021 12:03
Cyle Larin
Cyle Larin
Beşiktaş
Sezonun ilk yarısında ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çeken Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin, 12 kez fileleri sarsmıştı. İkinci yarıda ise sadece 1 golü bulunan Kanadalı futbolcu, takım çalışmalarına ek olarak bireysel idmanlar da yapıyor.

Özellikle bitirici vuruşlarını geliştirmek için yoğun mesai harcayan Larin, Başakşehir maçıyla gollerine kaldığı yerden devam etmek istiyor.

 



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