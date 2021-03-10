Cyle Larin'in hedefi Başakşehir

Sezonun ilk yarısında ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çeken Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin, 12 kez fileleri sarsmıştı. İkinci yarıda ise sadece 1 golü bulunan Kanadalı futbolcu, takım çalışmalarına ek olarak bireysel idmanlar da yapıyor.
Özellikle bitirici vuruşlarını geliştirmek için yoğun mesai harcayan Larin, Başakşehir maçıyla gollerine kaldığı yerden devam etmek istiyor.
Özellikle bitirici vuruşlarını geliştirmek için yoğun mesai harcayan Larin, Başakşehir maçıyla gollerine kaldığı yerden devam etmek istiyor.