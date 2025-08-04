Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, NBA'in sezon başına 60 milyon dolar kazanan ilk oyuncusu olmaya yaklaşsa da, kişisel serveti hakkında kaygı taşımadığını belirtti.Complex'e konuşan 37 yaşındaki Curry, servetinin 240 milyon dolar civarında olduğu yönündeki haberlere şöyle yanıt verdi:Batı Konferansı yarı finallerinde Minnesota Timberwolves'a karşı oynarken sakatlanan Curry, şu sıralar hamstring sakatlığından iyileşme sürecinde. Geri dönüş tarihi belirsizliğini korurken, yıldız oyuncu sahalardan uzak kaldığı dönemi golf ve medya etkinlikleriyle geçiriyor.Curry, 215 milyon dolarlık dört yıllık kontratının son yılında ve 2025–26 sezonu için 59.6 milyon dolar kazanacak. Geçtiğimiz Ağustos ayında imzaladığı bir yıllık 62.6 milyon dolarlık uzatma kontratıyla 2026–27 sezonuna kadar Warriors'ta kalacak ve NBA tarihinde bir sezonda 60 milyon dolar barajını aşan ilk oyuncu olacak.Curry, bugüne kadar NBA'den 410.5 milyon dolar kazandı ve LeBron James ile Kevin Durant'ın ardından 500 milyon dolar kariyer kazancı barajını aşan elit oyuncular arasına katıldı.Ayrıca Under Armour'la yürüttüğü ve kendi markasını içeren sponsorluk anlaşması yıllık 20 milyon doların üzerinde. Diğer markalar arasında Chase Bank, CarMax, Rakuten ve Subway de bulunuyor.Curry, tüm bu finansal başarılarına rağmen, hayattaki yaklaşımının daha anlamlı değerlere dayandığını vurguladı:Curry, geçen sezon 70 normal sezon maçında 24.5 sayı, 6.0 asist ve %39.7 üçlük isabet oranıyla oynarken, %93.3 serbest atış yüzdesiyle kariyerinde beşinci kez bu alanda NBA lideri oldu. Böylece Reggie Miller ile bu alandaki üçüncülüğü paylaştı.