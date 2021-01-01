Curry: "Payton II, dünyanın en uzun 1.90'lık adamı!"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, takım arkadaşı Gary Payton II'nin "dünyanın en uzun 1.90'lık adamı" olduğunu söyledi.



Seattle SuperSonics efsanesi Gary Payton'ın oğlu olan Payton II, bu sezon Warriors ekibinde savunma plus/minus istatistiklerinde 3.4 ile takım lideri olmasının yanı sıra, hücum tarafında da atletizmi ve smaçlarıyla dikkatleri üzerine toplamış bulunuyor.



Steph, uzun süre sonra NBA'de yuvasını bulan Payton II'nin oyun tarzına şu şekilde övgüde bulundu:



"O dünyanın en uzun 1.90'lık adamı. Boyunun çok ötesinde oynuyor. Savunmada oldukça çılgın şeyler yapabiliyor."



Bu sezon maç başına 15 dakika civarı süre alan Payton II, Steph ve Draymond Green'den sonra maç başına ayrıca 1.2 top çalma istatistiğine sahip.



