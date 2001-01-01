Cunningham'e göre G.O.A.T. Jordan değil, LeBron!

Detroit Pistons çaylağı Cade Cunningham, "tüm zamanların en iyi oyuncusu" olarak Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan yerine Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i seçtiğini söyledi.



2021 NBA Draftı'nda 1 numaradan seçilmiş olan Cunningham, yakın zamanda katıldığı "Da Windy City" podcast'inin bir bölümünde kendi G.O.A.T'unun LeBron olduğunu açıkladı.



Cunningham, LeBron'un kendi gözleriyle gördüğü en iyi oyuncu olduğunu, ancak G.O.A.T'un Jordan olduğuna inanan insanlarla da "tartışamayacağını" sözlerine ekledi:



"Benim için bir oyuncuyu LeBron'un önüne koymak çok zor, çünkü o şahsen izlediğim en iyi oyuncu. İnanın bana, Michael Jordan'ın tüm yaptıklarını izledim ve adam gerçekten çok farklı. Onun G.O.A.T. olduğunu düşünüyorsanız, bununla tartışamam ama benim gözümde LeBron'dur."



Cunningham 2001'de doğmuştu ve Jordan ise, aktif basketbol hayatını 2003'te Washington Wizards'ta sonlandırmıştı.



