Detroit Pistons yıldızı Cade Cunningham, takımın tarihi 15-2 sezon başlangıcı ve geçen yılki franchise tarihinin en kötü sezonundan bu yılın en şaşırtıcı çıkışlarından birine dönüşen süreci değerlendirdi.Pistons, son dönemin en dramatik değişimlerinden birini gerçekleştirmiş durumda. Geçen sezonu kulüp tarihinin en kötü derecesiyle tamamlayan Pistons, bu yıl sezona 15-2'lik çarpıcı bir başlangıç yaparak geçen yılki galibiyet sayısını şimdiden geride bıraktı ve Doğu Konferansı'nda ciddi bir güç olarak konumlandı.Cunningham, Detroit Free Press'e yaptığı açıklamadaşeklinde konuştu.Cunningham, geçen yılki tarihi çöküşten bu yılki yükselişe giden süreç üzerine konuşurken, takımın sadece galibiyetleri değil, büyüme ve dayanıklılığı da önemsediklerini vurguladı. Takımın kimliğini yeniden inşa etmek için verdiği mücadele düşünüldüğünde, geçen sezon ile bu sezon arasındaki tezat gözden kaçmıyor:Cade ve Pistons adına bu yükseliş çılgınlık derecesinde bir dönüşüm oldu. Detroit, 2023-24 sezonunda art arda 28 mağlubiyet alarak NBA rekorunu egale etmişti. Takım o yılı sadece 14 galibiyetle tamamlamış ve ligin en kötü derecesine sahip olmuştu.Yalnızca iki yıl içinde Cunningham, Detroit'e çarpıcı bir yeniden doğuş yaşatarak takımı Doğu Konferansı'nda güçlü bir konuma taşıdı. Takımın yıldızı olarak Cunningham, bu süreçte erken dönem MVP adayları arasında yer alıyor; maç başına 27.1 sayı, 6.0 ribaunt ve 9.6 asist üretiyor ve yüzde 44.4 saha içi isabetiyle (üçlüklerde yüzde 28.4) oynuyor.