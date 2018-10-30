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Cüneyt Çakır DERBİDE yok!

FIFA kokartlı Cüneyt Çakır'ın UEFA'nın 25 elit hakeminin katılacağı VAR eğitimi için yarın Madrid'e gideceği ve bu eğitimin cuma akşamına kadar sürecek olmasından dolayı cuma günü oynanacak olan derbi karşılaşmasında düdük çalmasının mümkün olmadığı bildirildi.

Kaynak: Sporx.com
Cüneyt Çakır DERBİDE yok!
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30 Ekim 2018 16:09
SPORX ÖZEL - Galatasaray- Fenerbahçe ve Başakşehir - Beşiktaş gibi iki kritik karşılaşmanın oynanacağı 11. hafta öncesi bu iki maça hangi hakemin atanacağı merak konusu olurken MHK'nin yarın yapacağı atamayı bu iki maçın bir numaralı adayı FIFA kokartlı Cüneyt Çakır'dan mahrum yapacağı ortaya çıktı.

FIFA kokartlı Cüneyt Çakır'ın UEFA'nın 25 elit hakeminin katılacağı VAR eğitimi için yarın Madrid'e gideceği ve bu eğitimin cuma akşamına kadar sürecek olmasından dolayı cuma günü oynanacak olan derbi karşılaşmasında düdük çalmasının mümkün olmadığı bildirildi.

Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde VAR sistemini kullanacak olan UEFA'nın elit hakemlerinin yanı sıra gelecek vaad eden hakemlerine de hafta başından bu yana eğitime aldığı ve Türkiye'den de Halil Umut Meler'i bu eğitime çağırdığı ortaya çıktı.

Derbi maçına Çakır'dan mahrum atama yapacak olan MHK'nin Galatasaray - Fenerbahçe ve Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmaları için favori isimlerinin Fırat Aydınus ile Ali Palabıyık olduğu ifade edildi.

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