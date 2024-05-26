Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları'nın Muğla Etabı tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı 5'inci Uluslararası Yat Yarışları, Bodrum'da yelken tutkunlarının buluşma noktası oldu.



Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği ve TGA'nın katkılarıyla, Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonunda, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı 5'inci Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla Etabı sona erdi. Halikarnas Kupası için verilen mücadele çekişmeli geçti. 20 Mayıs'ta Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın start vermesiyle yarışa başlayan ekipler sınıflarına göre Rodos Adası'nı ve Simi Adası'nı dönerek tekrar Yalıkavak Marina'da yarışı tamamladı.



Yarışlar Bodrum'un eşsiz güzellikteki koylarının maviyle buluştuğu muhteşem manzarası eşliğinde yelken tutkunlarının buluşma noktası oldu. 16 ülkeden 26 ekip ve 300'ün üzerinde yarışçının Bodrum parkuru boyunca çekişmeli bir mücadele verdiği Cumhurbaşkanlığı 5'inci Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı, 25 Mayıs Cumartesi günü Bodrum Kalesi'nde düzenlenen Halikarnas Kupası ödül töreni ile sona erdi. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve protokolün katılımıyla gerçekleşen törende F.T.F. (First To Finish) ödülü Magic Twelve teknesinin oldu.



CUMHURİYET KUPASI HEYECANI



Cumhurbaşkanlığı 5'inci Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabıyla ilgili bilgi veren İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Türkiye(de uluslararası bir platformda kabul gören bir yarış düzenlemenin gururunu yaşıyoruz" diyerek katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek kazanan ekipleri kutladı. İki kıta arasında düzenlenen dünyadaki tek yat yarışı olma özelliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları'nda bu yıl da Cumhuriyet Kupası heyecanı yaşanacak. Yarışların Cumhuriyet Kupası Etabı, 26 Ekim'de başlayacak. 29 Ekim'de ise İstanbul Boğazı yelkenliler ile renklenecek. Yarışmacılar, Cumhuriyet Kupası için İstanbul Boğazı'nın zorlu parkurunda yarışacak.



KUPA İÇİN YARIŞACAKLAR



Cumhurbaşkanlığı 5'inci Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla ve İstanbul etaplarının sonunda toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, şampiyon unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacak. İstanbul etabı 29 Ekim'de Cumhuriyet coşkusunun yaşanacağı görkemli ödül töreni ile sona erecek.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU