Dallas Mavericks'in azınlık sahibi Mark Cuban'ın, eski yıldız oyuncusu Luka Doncic'in takas edilmesini önlemeye çalıştığı ancak anlaşmanın çoktan sağlandığı iddia edildi.



NBA muhabiri Marc Stein'in Substack'te yayınladığı habere göre Cuban, genel menajer Nico Harrison'a takası durdurması için baskı yaptı ancak sözlü anlaşma çoktan yapılmıştı.



Doncic, 2 Şubat'ta gerçekleşen takasla Los Angeles Lakers'a gönderildi. Bu dev anlaşma kapsamında Anthony Davis, Max Christie ve 2029 birinci tur draft hakkı Dallas Mavericks'e giderken, Utah Jazz ise Jalen Hood-Schifino ve iki adet ikinci tur draft hakkı aldı.



Stein'ın haberine göre Mark Cuban, Luka Doncic'i tıpkı Dirk Nowitzki gibi Mavericks formasıyla kariyerini tamamlayacak bir oyuncu olarak görüyordu. Ancak genel menajer Harrison'ın farklı endişeleri vardı.



Harrison, Doncic'in kondisyonu, liderlik yeteneği ve ilerleyen yaşına bağlı olarak sakatlıklara karşı direnci konusunda uzun süredir kaygı duyuyordu. Ayrıca, Sloven yıldızın saha dışındaki alışkanlıklarını değiştirmeyeceğini, hakemlerle olan olumsuz tutumunu sürdüreceğini ve takım kültürüne tam anlamıyla uyum sağlayamayacağını düşünüyordu.



Bu nedenle Mavericks yönetimi, Doncic'e temmuz ayında önerilmesi planlanan beş yıllık 350 milyon dolarlık süper maksimum kontratı vermek yerine onu takas etmeyi tercih etti.



TAKAS BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ



Takas kararı, NBA camiasında büyük yankı uyandırdı. Doncic, Mavericks'in geleceğinin temel taşı olarak görülüyordu ve sezon öncesinde 28.1 sayı, 8.3 ribaund ve 7.8 asist ortalamalarıyla oynuyordu.



Öte yandan, Doncic'in takastan habersiz olduğu ortaya çıktı. Eski NBA oyuncusu Chandler Parsons'a göre Sloven yıldız, takas edilmeden sadece bir hafta önce Dallas'ta 15 milyon dolarlık bir ev satın almıştı.



Bu takas, NBA tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. İlk kez, aynı sezonda All-NBA seçilen iki oyuncu, sezon ortasında takas edildi.



Dallas Mavericks'in genel menajeri Nico Harrison ise kararı savunarak, "Şampiyonluklar savunmayla kazanılır" ifadesini kullandı ve Anthony Davis'in bu alandaki etkisine vurgu yaptı.



BU GECE SİFTAHINI YAPABİLİR



25 yaşındaki yıldız oyuncu, Noel'den bu yana baldır sakatlığıyla mücadele ediyor ancak bu gece Utah Jazz karşısında Lakers formasıyla sahaya çıkabilir. Batı Konferansı'nda beşinci sırada yer alan Los Angeles, Doncic'in gelişiyle birlikte playoff yarışında avantaj yakalamayı hedefliyor.



Öte yandan, Dallas Mavericks artık Anthony Davis ve Kyrie Irving önderliğinde yoluna devam edecek. Sekizinci sıradaki Mavericks, sezonun geri kalan bölümünde eski süperstarı olmadan nasıl bir performans sergileyeceği konusunda belirsizlik yaşıyor.



