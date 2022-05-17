CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'nın opsiyonunu kullanmayacak

CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, transfer haberi ile gündemde.



Rus basınından Sport 24'ün haberine göre; CSKA Moskova, 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve Yusuf, sezon sonunda Lille'e geri dönecek.



10 MAÇTA 8 GOL



Milli futbolcu, devre arasında transfer olduğu CSKA Moskova'da şu ana kadar 10 maçta 8 kez fileleri havalandırdı.



12 MİLYON EURO



CSKA Moskova'nın başarılı futbolcu için satın alma opsiyonu 12 milyon euro.



