CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'nın opsiyonunu kullanmayacak

Rus basını, CSKA Moskova'nın, Lille'den kiralanan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'nın opsiyonunu kullanmayacak
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17 Mayıs 2022 19:05
CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, transfer haberi ile gündemde.

Rus basınından Sport 24'ün haberine göre; CSKA Moskova, 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve Yusuf, sezon sonunda Lille'e geri dönecek.

10 MAÇTA 8 GOL

Milli futbolcu, devre arasında transfer olduğu CSKA Moskova'da şu ana kadar 10 maçta 8 kez fileleri havalandırdı.

12 MİLYON EURO

CSKA Moskova'nın başarılı futbolcu için satın alma opsiyonu 12 milyon euro. 

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