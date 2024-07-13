Crystal Dangerfield'in yeni durağı Kayseri Basketbol

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Crystal Dangerfield'i kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon WNBA ekiplerinden Los Angeles Sparks'ta forma giyen 1,65 metre boyunda ve 26 yaşındaki Dangerfield ile gelecek sezonun sonuna kadar anlaşmaya varıldı.



Dangerfield, oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor.





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