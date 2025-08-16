Çorum FK kayıpsız devam etti!

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Çorum FK, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu.



Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılamayı Çorum FK, 3-0 kazanmayı başardı.



Kırmızı-siyahlı ekibin galibiyet gollerini 37. dakikada Emeka Eze, 43. dakikada Yusuf Erdoğan ve 78. dakikada Atakan Akkaynak kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Çorum FK, puanını 6'ya yükseltti. Ev sahibi Adana Demirspor ise -5 puanda kaldı.



Kırmızı-siyahlılar gelecek hafta kendi evinde Sarıyer'i ağırlayacak. Adana Demirspor ise Sivasspor'a konuk olacak.











