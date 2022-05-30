Corentin Tolisso, Bayern Münih'e veda etti

Bayern Münih'te Corentin Tolisso, kulüpten ayrıldığını duyurdu.



2017'den bu yana Bayern Münih forması giyen Fransız orta saha oyuncusu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Benim için yeni bir sayfa açılıyor. Bana kişisel ve sportif olarak çok şey kazandıran çok güzel 5 yıl için teşekkür ederim." ifadelerini yazdı.



Bayern Münih, Lyon'dan 2017 yılında kadrosuna kattığı Tolisso için Fransız ekibine 41 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.





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