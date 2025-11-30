30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
20:00
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
17:00
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
18:45
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
16:30
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
16:30
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
14:15
30 Kasım
Lyon-Nantes
22:45
30 Kasım
Lorient-Nice
19:15
30 Kasım
Le Havre-Lille
19:15
30 Kasım
Angers-Lens
19:15
30 Kasım
Strasbourg-Brest
17:00
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
22:45
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
20:00
30 Kasım
Pisa-Inter
17:00
30 Kasım
Lecce-Torino
14:30
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
20:30
30 Kasım
Girona-Real Madrid
23:00
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
18:15
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
16:00
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
19:30
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
17:05
30 Kasım
N. Forest-Brighton
17:05
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
17:05
30 Kasım
C.Palace-M. United
15:00
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
21:30
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
19:30
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
17:30
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
16:00
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
13:30
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
13:30
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
22:00

Copa Libertadores'te şampiyon Flamengo!

Palmeiras'ı 1-0 mağlup eden Flamengo, Copa Libertadores'te şampiyonluğa ulaştı.

calendar 30 Kasım 2025 09:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Copa Libertadores'te şampiyon Flamengo!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Copa Libertadores finalinde Palmeiras ile Flamengo karşı karşıya geldi. Flamengo, karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazanmayı bildi.

Karşılaşmada Flamengo'ya galibiyeti getiren golü 67. dakikada Danilo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Flamengo, Copa Libertadores'te şampiyonluğunu ilan etti.


Kupayı kazanan Flamengo'da teknik direktör Filipe Luis, kariyerindeki başarılar ile dikkat çekiyor. Teknik direktörlük kariyerine geçen yıl Flamengo U17 ile adım atan Luis, Copa Libertadores ile birlikte 4. kupasını kazandı.

Filipe Luis'in kupaları

-Copa Libertadores
-Brezilya Kupası
-Brezilya Süper Kupası
-Campeao Carioca

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.