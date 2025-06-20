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Cooper Flagg, Mavericks antrenmanında büyüledi

Dallas Mavericks, 2025 NBA Draftı öncesinde Duke'un yıldızı Cooper Flagg ile yaptığı bire bir antrenmanda oldukça etkilendi.

calendar 20 Haziran 2025 15:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Cooper Flagg, Mavericks antrenmanında büyüledi
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Dallas Mavericks, 2025 NBA Draftı öncesinde Duke'un yıldızı Cooper Flagg ile yaptığı bire bir antrenmanda oldukça etkilendi.

The Smoking Cuban'dan Noah Weber'e göre Flagg, Mavericks tesislerinde gerçekleştirdiği idmanla beklentilerin ötesine geçti.

Flagg'in draftta bir numaradan seçilmesi neredeyse kesinleşmiş durumda. Sadece %1.8'lik bir ihtimalle draft birinciliğini kazanan Dallas, Flagg'i geleceğin yüzü olarak görmeye başladı.


Mavericks yetkilileriyle akşam yemeği yiyen ve ertesi gün oyuncularla buluşan Flagg'in asıl iz bıraktığı an ise antrenman sahasında yaşandı. Özellikle şut performansı büyük takdir topladı. "İnanılmaz şut attı," diyen bir kaynak, "Beklentimizin bile ötesindeydi… Gerçekten bir canavar," ifadelerini kullandı.

Cooper Flagg, atletizmi, şut yeteneği ve çift yönlü oyunuyla bu draft sınıfının en dikkat çeken isimlerinden biri konumunda. Duke formasıyla 19.2 sayı, 7.5 ribaunt, 4.2 asist ortalamaları yakalayan genç yıldız, ayrıca 1.4 blok ve top çalma ortalamalarına sahipti.


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