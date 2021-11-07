Conte'den Dele Alli'ye yeniden dirilme şansı!

Tottenham'ın yeni Teknik Direktörü Antonio Conte, daha önce Jose Mourinho ve Nuno Espirito Santo yönetiminde beklentilerin altında kalan Dele Alli'ye bir şans vereceği öne sürüldü.



İngiliz basınına göre, Antonio Conte, Alli'ye Tottenham'daki kariyerini yeniden diriltme şansı vereceğine söz verdiği aktarıldı.



İngiliz oyuncu, Tottenham formasını giydiği 2016-2017 sezonunda Conte'nin çalıştırdığı Chelsea'nin 13 maçlık galibiyet serisini bitiren golleri kaydetmişti.



Bununla ilgili açıklama yapan Conte, "Geçmişte Tottenham'a karşı oynadığımız zamanı çok iyi hatırlıyorum, özellikle arka arkaya 13 galibiyetten sonra kaybettiğimiz ve Dele'nin iki gol attığı maçı. Ama bu geçmişte kaldı. Şimdi bir hediye var mı? kesinlikle var. Dele büyük potansiyele sahip bir oyuncu, fiziksel olarak güçlü ve çok iyi." dedi.



Formayı hak eden herkese vereceğini belirten tecrübeli teknik adam, "Elbette ona yetenekli olduğunu gösterme fırsatı veriyorum, ben açığım, Tottenham'daki her oyuncuya açığım. En önemli şey, bana oynamayı hak ettiklerini göstermeleri. Her oyuncuya söylüyorum, sadece Dele'ye değil, bana en baştan oynamayı hak ettiğini göster, sana 11'de başlama şansı vereyim." şeklinde konuştu.

Dele Alli, bu sezon çıktığı 12 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.





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