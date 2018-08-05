Cocu, Benfica'nın 3 şifresini çözdü!

Karşımızda kimse duramaz!

Rakibini analiz eden teknik direktör Phillip Cocu ve ekibi, futbolculara Benfica'nın artıları ve eksilerini anlattı. Söz konusu toplantılarda Cocu ve kurmayları, rakibin üç silahına özellikle dikkat çektiCocu toplantının ilk bölümünde oynadıkları maçlardaki hataları gösterdi. Sonra rakiplerini analiz etti:, takımdan maçın kontrolünü bırakmamasını istedi.* Rakibin yne karşı dirençli olunması gerektiğinin altı çizildi.* Hücumdayken yapılacak top kayıplarının rakibinna davetiye çıkaracağına dikkat çekildi.Toplantının 3. bölümünde Benfica'nın da eksikleri olduğunu belirten Phillip Cocu, "Özellikle hücumdayken defansları büyük boşluklar verebiliyor. Bu nedenle Benfica saldırırken topu çalıp çok hızlı hücuma çıkıp onların bu boşluklarını değerlendirmeliyiz" dedi. Hollandalı ayrıca, "Disiplini bozmadan mücadele ederseniz karşınızda dünyanın hiçbir takımı duramaz" diye konuştu.