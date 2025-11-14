LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard art arda beş maç kaçırırken, takım yıldız oyuncunun sağ ayak bileği sakatlığına ek olarak ciddi bir sağ ayak burkulmasıyla mücadele ettiğini açıkladı.
Leonard'ın yokluğu artık dikkat çekmeye başladı. Clippers yıldızı çarşamba günü üst üste beşinci maçını kaçırdı ve hem sağ ayak bileğindeki burkulma hem de takımın artık "ciddi" olarak nitelendirdiği bir sağ ayak sakatlığı nedeniyle yakın zamanda dönmesi beklenmiyor.
Clippers başkanı Lawrence Frank, "İlerleme kaydediyor." dedi ve devam etti: "Kawhi'ın durumu yalnızca bir ayak bileği burkulması değildi. Aynı zamanda ayak kısmında da ciddi bir burkulma yaşadı. Ayak bileğini burktuğunda, ayağında başka bir mekanizmayı tetikledi. Şu anda gerçekten iyi ilerleme kaydediyor. Tedavisine devam edeceğiz. Gelecek hafta durumu daha net görmüş olacağız."
Leonard sakatlığı 3 Kasım'da Miami Heat'e karşı oynanan ve 37 dakikada 27 sayı ürettiği maçta yaşadı. O günden beri sahaya çıkamayan Kawhi'ın dönüş takvimi belirsizliğini koruyor.
Frank ayrıca ESPN'den Ohm Youngmisuk'a yaptığı açıklamada, "Herkes teşhiste hemfikir. Mesele sadece iltihabın azalması ve ardından saha çalışmalarına yeniden yoğunlaşılması. Günde iki ila üç tedavi seansı alıyor ve bu durum biraz zaman gerektirecek." ifadelerini kullandı.
34 yaşındaki Kawhi Leonard, Clippers'ı zirveye taşıma konusunda zamanla yarışıyor. 2019'da takıma katıldığından bu yana Clippers yalnızca bir kez Konferans Finalleri oynayabildi ve somut bir başarı elde edemedi.
Paul George'dan James Harden'a kadar Clippers, Toronto'da Kawhi ile yaşanan şampiyonluk tecrübesini tekrarlayabilmek için birçok yıldızla denemeler yaptı.
3–8'lik dereceleri ve üst üste altı mağlubiyetle birlikte sezon şu anda hızla kötüye gidiyor. Clippers bu gidişatı durduramazsa, içinden çıkması güç bir çukurun dibine sürüklenebilir.
Leonard'ın yokluğu artık dikkat çekmeye başladı. Clippers yıldızı çarşamba günü üst üste beşinci maçını kaçırdı ve hem sağ ayak bileğindeki burkulma hem de takımın artık "ciddi" olarak nitelendirdiği bir sağ ayak sakatlığı nedeniyle yakın zamanda dönmesi beklenmiyor.
Clippers başkanı Lawrence Frank, "İlerleme kaydediyor." dedi ve devam etti: "Kawhi'ın durumu yalnızca bir ayak bileği burkulması değildi. Aynı zamanda ayak kısmında da ciddi bir burkulma yaşadı. Ayak bileğini burktuğunda, ayağında başka bir mekanizmayı tetikledi. Şu anda gerçekten iyi ilerleme kaydediyor. Tedavisine devam edeceğiz. Gelecek hafta durumu daha net görmüş olacağız."
Leonard sakatlığı 3 Kasım'da Miami Heat'e karşı oynanan ve 37 dakikada 27 sayı ürettiği maçta yaşadı. O günden beri sahaya çıkamayan Kawhi'ın dönüş takvimi belirsizliğini koruyor.
Frank ayrıca ESPN'den Ohm Youngmisuk'a yaptığı açıklamada, "Herkes teşhiste hemfikir. Mesele sadece iltihabın azalması ve ardından saha çalışmalarına yeniden yoğunlaşılması. Günde iki ila üç tedavi seansı alıyor ve bu durum biraz zaman gerektirecek." ifadelerini kullandı.
34 yaşındaki Kawhi Leonard, Clippers'ı zirveye taşıma konusunda zamanla yarışıyor. 2019'da takıma katıldığından bu yana Clippers yalnızca bir kez Konferans Finalleri oynayabildi ve somut bir başarı elde edemedi.
Paul George'dan James Harden'a kadar Clippers, Toronto'da Kawhi ile yaşanan şampiyonluk tecrübesini tekrarlayabilmek için birçok yıldızla denemeler yaptı.
3–8'lik dereceleri ve üst üste altı mağlubiyetle birlikte sezon şu anda hızla kötüye gidiyor. Clippers bu gidişatı durduramazsa, içinden çıkması güç bir çukurun dibine sürüklenebilir.