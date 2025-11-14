LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard art arda beş maç kaçırırken, takım yıldız oyuncunun sağ ayak bileği sakatlığına ek olarak ciddi bir sağ ayak burkulmasıyla mücadele ettiğini açıkladı.Leonard'ın yokluğu artık dikkat çekmeye başladı. Clippers yıldızı çarşamba günü üst üste beşinci maçını kaçırdı ve hem sağ ayak bileğindeki burkulma hem de takımın artık "ciddi" olarak nitelendirdiği bir sağ ayak sakatlığı nedeniyle yakın zamanda dönmesi beklenmiyor.Clippers başkanı Lawrence Frank,dedi ve devam etti:Leonard sakatlığı 3 Kasım'da Miami Heat'e karşı oynanan ve 37 dakikada 27 sayı ürettiği maçta yaşadı. O günden beri sahaya çıkamayan Kawhi'ın dönüş takvimi belirsizliğini koruyor.Frank ayrıca ESPN'den Ohm Youngmisuk'a yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.34 yaşındaki Kawhi Leonard, Clippers'ı zirveye taşıma konusunda zamanla yarışıyor. 2019'da takıma katıldığından bu yana Clippers yalnızca bir kez Konferans Finalleri oynayabildi ve somut bir başarı elde edemedi.Paul George'dan James Harden'a kadar Clippers, Toronto'da Kawhi ile yaşanan şampiyonluk tecrübesini tekrarlayabilmek için birçok yıldızla denemeler yaptı.3–8'lik dereceleri ve üst üste altı mağlubiyetle birlikte sezon şu anda hızla kötüye gidiyor. Clippers bu gidişatı durduramazsa, içinden çıkması güç bir çukurun dibine sürüklenebilir.