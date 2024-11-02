Claudio Winck: "Sonuna kadar hak ettik"

Kasımpaşa'nın Brezilyalı sağ beki Claudio Winck, Beşiktaş mücadelesinin ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Claudio Winck: 'Sonuna kadar hak ettik'
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02 Kasım 2024 23:26
Kasımpaşa'nın Brezilyalı sağ beki Claudio Winck, 3-1 kazandıkları Beşiktaş mücadelesinin ardından TRT Spor'a konuştu.

Kasımpaşa'nın ilk golünü atan Winck, yaptığı açıklamada "Çok mutluyum. Öncelikle bütün takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum bu galibiyetle alakalı. Bizim için çok değerli bir 3 puandı. Aynı zamanda özgüvenimiz için de çok değerli bir 3 puandı. Herkes çok iyi mücadele etti ve sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı. 

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