Claudio Winck: 'Sonuna kadar hak ettik'

Kasımpaşa'nın Brezilyalı sağ beki Claudio Winck, 3-1 kazandıkları Beşiktaş mücadelesinin ardından TRT Spor'a konuştu.



Kasımpaşa'nın ilk golünü atan Winck, yaptığı açıklamada "Çok mutluyum. Öncelikle bütün takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum bu galibiyetle alakalı. Bizim için çok değerli bir 3 puandı. Aynı zamanda özgüvenimiz için de çok değerli bir 3 puandı. Herkes çok iyi mücadele etti ve sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



