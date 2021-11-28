Claudio Taffarel, Liverpool'da

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Claudio Taffarel, Liverpool'da kaleci antrenörü olarak göreve başlayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Claudio Taffarel, Liverpool'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Kasım 2021 11:07
Bir dönem Galatasaray'da kaleci antrenörlüğü yapan ve ardından Brezilya Milli Takımı'na geçen Claudio Taffarel, Liverpool ile anlaştı.

55 yaşındaki efsane kaleci, milli takımda da çalıştırdığı Alisson Becker ile birlikte artık İngiliz ekibinde görev alacak.

Taffarel, 2011-2016 ve 2018-19 yıllarında arasında sarı-kırmızılılarda kaleci antrenörü olarak görev almıştı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.