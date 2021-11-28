Claudio Taffarel, Liverpool'da

Bir dönem Galatasaray'da kaleci antrenörlüğü yapan ve ardından Brezilya Milli Takımı'na geçen Claudio Taffarel, Liverpool ile anlaştı.



55 yaşındaki efsane kaleci, milli takımda da çalıştırdığı Alisson Becker ile birlikte artık İngiliz ekibinde görev alacak.



Taffarel, 2011-2016 ve 2018-19 yıllarında arasında sarı-kırmızılılarda kaleci antrenörü olarak görev almıştı.





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